5. С данными однокоренными прилагательными составьте и напишите словосоче-тания с подходящими по смыслу существительными. Праздный, праздничный; почётный, почтительный; понятный, понятливый; стекольный, стеклянный; запасной, ...
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5. С данными однокоренными прилагательными составьте и напишите словосоче-тания с подходящими по смыслу существительными. Праздный, праздничный; почётный, почтительный; понятный, понятливый; стекольный, стеклянный; запасной, запасливый; памятный, памятливый
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