5 цитат про Герасима Никодимовича Калитки з "Сто тисяч"
Українська література
5 цитат про Герасима Никодимовича Калитки з "Сто тисяч"
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Гость:
Если хочешь стать счастливым будь им Нельзя обещать если не исполнишь Все неудачи и горечи которые ты причинил другим вернется бумерангом Стать другим просто главное поверить Нельзя психовать и нервничать если это так нужно
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