5. В каких наречиях пишется одна буква Н , а в каких-две?

Гость: Гость:

В наречиях на -о и -е пишется столько же "Н" ,СКОЛЬКО В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЯХ, от которых они образованы: мужествеННый--мужествеННО, интересНый--интересНО, поступок умышлеННый--(сделал) умышлеННО. обдумаННый- обдумаННО