5. В каких наречиях пишется одна буква Н , а в каких-две?

Русский язык
5. В каких наречиях пишется одна буква Н , а в каких-две?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В наречиях на -о и -е пишется столько же "Н" ,СКОЛЬКО В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЯХ, от которых они образованы:  мужествеННый--мужествеННО, интересНый--интересНО, поступок умышлеННый--(сделал) умышлеННО.  обдумаННый- обдумаННО
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