5. В каких наречиях пишется одна буква Н , а в каких-две?
Русский язык
5. В каких наречиях пишется одна буква Н , а в каких-две?
Ответ(ы):
Гость:
В наречиях на -о и -е пишется столько же "Н" ,СКОЛЬКО В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЯХ, от которых они образованы: мужествеННый--мужествеННО, интересНый--интересНО, поступок умышлеННый--(сделал) умышлеННО. обдумаННый- обдумаННО
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