6.В каких случаях на конце наречий употребляется -о, а в каких - суффикс-а? .

Русский язык
6.В каких случаях на конце наречий употребляется -о, а в каких - суффикс-а? .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А пишется, если наречие образовано от прилагательного, в котором не было приставок ИЗ, ДО, С. сухой - досухА О пишется, если наречие образовано от прилагательного, в котором уже были приставки ИЗ, ДО, С досрочный - досрочнО
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