1. Могут ли быть окислителями: а) атомы алюминия; б) ионы алюминия? Ответ подтвердит?? уравнениями реакций. 2. Сколько потребуется алюминия, чтобы при реакции с соляной кислотой получить столько водорода, сколько его выделяетс...

Химия
1. Могут ли быть окислителями: а) атомы алюминия; б) ионы алюминия? Ответ подтвердит?? уравнениями реакций. 2. Сколько потребуется алюминия, чтобы при реакции с соляной кислотой получить столько водорода, сколько его выделяется при взаимодействии 1 моль натрия с водой? 3. На сплав алюминия и меди подействовали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия при нагревании. Выделилось 2,24 л какого-то газа (н. у). Вычислите процентный состав сплава, если его общая масса была 10 г.
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Гость:
Аl^0+2e- Al^-2 это окислитель (ионы алюминия)
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