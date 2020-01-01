1. Могут ли быть окислителями: а) атомы алюминия; б) ионы алюминия? Ответ подтвердит?? уравнениями реакций. 2. Сколько потребуется алюминия, чтобы при реакции с соляной кислотой получить столько водорода, сколько его выделяетс...

Химия

1. Могут ли быть окислителями: а) атомы алюминия; б) ионы алюминия? Ответ подтвердит?? уравнениями реакций. 2. Сколько потребуется алюминия, чтобы при реакции с соляной кислотой получить столько водорода, сколько его выделяется при взаимодействии 1 моль натрия с водой? 3. На сплав алюминия и меди подействовали избытком концентрированного раствора гидроксида натрия при нагревании. Выделилось 2,24 л какого-то газа (н. у). Вычислите процентный состав сплава, если его общая масса была 10 г.

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