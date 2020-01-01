7. Как пишется НЕ с наречия на -о и -е?

Гость: Гость:

Не с наречиями пишется почти так же, как Не с прилагательными: Слитно, если не употребляется без Не -негодующе; если можно заменить синонимм без Не - неискренне - фальшиво. Не с наречиями пишется раздельно: если есть противопоставление с союзом А - не хорошо, а плохо; если есть слова Далеко не, вовсе не, отнюдь не и т.д. Далеко не интересно