Напишите сочинение на тему "Образы радости музыки"
Музыка
Напишите сочинение на тему "Образы радости музыки"
Ответ(ы):
Гость:
В своём сочинении я хочу рассказать об образцах радости музыки. Яркий пример тому музыка П.И. Чайковского. Своей музыкой он описывает и показывает красоту, аромат цветов. В ней (в музыке) заметно, что он восхищается.
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