Напишите сочинение на тему "Образы радости музыки"

Гость: Гость:

В своём сочинении я хочу рассказать об образцах радости музыки. Яркий пример тому музыка П.И. Чайковского. Своей музыкой он описывает и показывает красоту, аромат цветов. В ней (в музыке) заметно, что он восхищается.