Вычислить : 1) arcsin(-1/2) 2)arccos(-1/2) 3) arcsin(-√2/2) 4) arccos(-√2/2)
Алгебра
Вычислить : 1) arcsin(-1/2) 2)arccos(-1/2) 3) arcsin(-√2/2) 4) arccos(-√2/2)
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