За 2 взрослых и 3 детских билета заплатили 415 рублей,а за 3 взрослых и 2 детских билета-460.сколько стоят билеты?

Математика

За 2 взрослых и 3 детских билета заплатили 415 рублей,а за 3 взрослых и 2 детских билета-460.сколько стоят билеты?

Автор: Гость