За 2 взрослых и 3 детских билета заплатили 415 рублей,а за 3 взрослых и 2 детских билета-460.сколько стоят билеты?
Математика
За 2 взрослых и 3 детских билета заплатили 415 рублей,а за 3 взрослых и 2 детских билета-460.сколько стоят билеты?
Ответ(ы):
Гость:
1))) 2взр 3дет+3взр 2дет= 5взр 5дет -->> 415+460= 875руб стоит 5взр и 5дет билетов; 2))) 875:5=175руб стоит 1взр и 1дет билеты; 3))) 2взр 3дет -1 взр 1дет -1 взр 1дет= 1детский остаётся; -->>> 415-175-175=65руб стоит детский; 4))) 3взр 2дет -1дет -1дет =3взр останется; -->>> 460-65-65= 330руб стоят три взр билета; 5))) 330:3= 110руб стоит 1 взрослый билет Ответ: билеты стоят 65руб детский и 110рублей взрослый.
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