Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.

Русский язык

Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.

Автор: Гость