Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.
Русский язык
Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.
Ответ(ы):
Гость:
Граница-рубеж (м.р.) соревнование-матч(м.р) трепет-дрожь(ж.р.) ерунда-чушь(ж.р.) команда-экипаж (м.р.) сила-мощь (ж.р.) призыв-клич (м.р.) здоровяк-крепыш (м.р.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера,...
Биология