Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.

Русский язык
Напишите близкие по значению слова с шипящими на конце слова. Обозначьте род имён существительных. (м.р., ж.р.). Граница, соревнование, трепет, ерунда, команда, сила, призыв, здоровяк.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Граница-рубеж (м.р.)  соревнование-матч(м.р)  трепет-дрожь(ж.р.) ерунда-чушь(ж.р.) команда-экипаж (м.р.) сила-мощь (ж.р.)  призыв-клич (м.р.)  здоровяк-крепыш (м.р.)
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