Три процесса протекающих в организме человека,на которые затрачивается энергия в состоянии покоя
Биология
Три процесса протекающих в организме человека,на которые затрачивается энергия в состоянии покоя
Ответ(ы):
Гость:
Дыхание, пищеварение, работа сердца, передача нервных импульсов, образование мочи...
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