Язык ящерицы прыткой -это орган А) обоняния Б) осязания В) вкуса Г) термолокаци??

Биология
Язык ящерицы прыткой -это орган А) обоняния Б) осязания В) вкуса Г) термолокаци??
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется сто будет Б--Г
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