Язык ящерицы прыткой -это орган А) обоняния Б) осязания В) вкуса Г) термолокаци??
Биология
Язык ящерицы прыткой -это орган А) обоняния Б) осязания В) вкуса Г) термолокаци??
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется сто будет Б--Г
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