Срочно помогите пожалуйсто! Как перевести на английский : Стараюсь питаться здоровой и полезной пищей:фруктами , овощами.Занимаюсь любимым видом спорта чтобы быть в форме.
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Срочно помогите пожалуйсто! Как перевести на английский : Стараюсь питаться здоровой и полезной пищей:фруктами , овощами.Занимаюсь любимым видом спорта чтобы быть в форме.
Ответ(ы):
Гость:
Try to eat healthy and nutritious food:fruits , vegetables.Doing your favorite sport to be in shape.
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