Срочно помогите пожалуйсто! Как перевести на английский : Стараюсь питаться здоровой и полезной пищей:фруктами , овощами.Занимаюсь любимым видом спорта чтобы быть в форме.

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Срочно помогите пожалуйсто! Как перевести на английский : Стараюсь питаться здоровой и полезной пищей:фруктами , овощами.Занимаюсь любимым видом спорта чтобы быть в форме.

Автор: Гость