Напишите около 3 пунктов как показано ниже Образец: Название текста | автор | гла??ный герой

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Напишите около 3 пунктов как показано ниже Образец: Название текста | автор | гла??ный герой
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Кладовая солнца    Пришвин     Митраша, Настя В дурном обществе   Короленко    Вася, Валек, Маруся Кавказский пленник   Толстой      Жилин, Костылин  
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