Напишите около 3 пунктов как показано ниже Образец: Название текста | автор | гла??ный герой
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Напишите около 3 пунктов как показано ниже Образец: Название текста | автор | гла??ный герой
Ответ(ы):
Гость:
Кладовая солнца Пришвин Митраша, Настя В дурном обществе Короленко Вася, Валек, Маруся Кавказский пленник Толстой Жилин, Костылин
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