Для определения неизвестного генотипа проводят скрещивание а)анализирующее б)??етерозиготное в)моногибридное г)дигибридное

Биология
Для определения неизвестного генотипа проводят скрещивание а)анализирующее б)??етерозиготное в)моногибридное г)дигибридное
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Ответ(ы):
Гость:
Для определения неизвестного генотипа проводят скрещивание      а)анализирующее
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