Чем отличается движение свободного тела от свободного падения тела?

Физика
Чем отличается движение свободного тела от свободного падения тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможно, тем, что при движении тело может двигаться в любом направлении, при этом прилагая к движению усилия и имея точку опоры, на которую тело давит, а при падении тело движется горизонтально вниз, при этом не давя на точку опоры и не прилагая к движению усилий .
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