Что Китайцы изобрели для человечества

История
Что Китайцы изобрели для человечества
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Гость:
Порох, бумагу, и многое другое 
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