Визначте молекулярну формулу вуглеводню якщо масова частка гідрогену в ньому становить 17, 2 відсотки, а відносна густина за азотом - 2,07
Химия
Визначте молекулярну формулу вуглеводню якщо масова частка гідрогену в ньому становить 17, 2 відсотки, а відносна густина за азотом - 2,07
Ответ(ы):
Гость:
Ω(Н) = 17,2% ω(С) = 82,8% Dазот = 2,07 М(N₂) = 28 г/моль Визначити молек. ф-лу вуглеводню М(вуглеводню) = 28 г/моль*2,07 = 58 г/моль m(H) = 58 г*0,172 = 10 г n(H) = 10 г/1 г/моль = 10 моль m(C) = 58 г*0,828 = 48 г n(C) = 48 г/12 г/моль = 4 моль n(C):n(H)=4:10 найпростіша формула С₄Н₁₀ М(С₄Н₁₀) = 58 г/моль С₄Н₁₀ є істинною формулою данного вуглеводню. Відповідь: С₄Н₁₀
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