Визначте молекулярну формулу вуглеводню якщо масова частка гідрогену в ньому становить 17, 2 відсотки, а відносна густина за азотом - 2,07

Химия

Визначте молекулярну формулу вуглеводню якщо масова частка гідрогену в ньому становить 17, 2 відсотки, а відносна густина за азотом - 2,07

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