Когда употреблять am , is , are?
Английский язык
Когда употреблять am , is , are?
Ответ(ы):
Гость:
I-am You,They,We-are He,She,It-is
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