Когда употреблять am , is , are?

Английский язык
Когда употреблять am , is , are?
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I-am   You,They,We-are      He,She,It-is
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