ПЛИЗЗ! СРАЧНЯК КАК НАДО) 1.Соборное уложение утвердило: а) полное право феодала на землю и зависимых крестьян б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу в) 15-летний сыск беглых крестьян г) прикрепление к земле г...

История
ПЛИЗЗ! СРАЧНЯК КАК НАДО) 1.Соборное уложение утвердило: а) полное право феодала на землю и зависимых крестьян б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу в) 15-летний сыск беглых крестьян г) прикрепление к земле государственных крестьян
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Ответ(ы):
Гость:
Ответ а. полное право на землю и зависимых крестьян
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