ПЛИЗЗ! СРАЧНЯК КАК НАДО) 1.Соборное уложение утвердило: а) полное право феодала на землю и зависимых крестьян б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу в) 15-летний сыск беглых крестьян г) прикрепление к земле г...

История

ПЛИЗЗ! СРАЧНЯК КАК НАДО) 1.Соборное уложение утвердило: а) полное право феодала на землю и зависимых крестьян б) право помещика ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу в) 15-летний сыск беглых крестьян г) прикрепление к земле государственных крестьян

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