Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.

Русский язык
Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Мы не только увидели  много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и выходят сегодня.
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