Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.

Русский язык

Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.

Автор: Гость