Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.
Русский язык
Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 1)Мы увидели не только много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и сегодня.
Ответ(ы):
Гость:
1) Мы не только увидели много интересного, но и узнали много нового для нас. 2)Газеты как выходили вчера, так и выходят сегодня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Русский язык
Математика