Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству mgt;34/6 421/16
Математика
Какое наибольшее натуральное число удовлетворяет неравенству mgt;34/6 421/16
Ответ(ы):
Гость:
34/6=30/6+4/6=5 4/6 m=6,7,8,9,10 и т.д. m>34/6 421/16=416/16+5/16=26 5/16 m=27,28,29 и т.д. 421/16<m
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