Предложения с фразеологизмами-опустив руки,разинув рот,выпучив глаза,сломя голову,сложа руки,повесив нос,скрепя сердце,затаив дыхание,очень надо

Гость: Гость:

1.Девочка опустила руки и не захотела доделывать химию.2.Дети слушали учителя разинув рот.3.Мы смотрели на циркача выпучив глаза.4.Ученик мчался в школу сломя голову.5.Нельзя сидеть сложа руки ,если хочешь чего-то добиться.6.Ребята стояли повесив нос.7.Скрепя сердце я даю в долг.8.Затаив дыхание я смотрела триллер.