Швейная фабрика получила заказ на пошив 480 мужских рубашек,а сшила 408 рубашек.Како?? процент выполнения этого заказа?

Математика
Швейная фабрика получила заказ на пошив 480 мужских рубашек,а сшила 408 рубашек.Како?? процент выполнения этого заказа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(408/480)*100%=85%                     вот так
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