Вынесите общий множитель за скобки 14x2y+28xy3 срочноо,помогите пожалуйста!

Алгебра
Вынесите общий множитель за скобки 14x2y+28xy3 срочноо,помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Думаю , что так: 14х²у +28ху³= 14ху (х+2у²)
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