Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5371642

Окружающий мир
Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5371642
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Ответ(ы):
Гость:
русско турецкая война 1735 г
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