1. Около ПРОРУБИ сидят белые голуби. 2. С НЕБА крупа падает. 3. От ТОПОРА КОПЫТ \пыль 1/ по полю летит. 4. Без КРЫЛЬЕВ, а быстрее птицы с ДЕРЕВА на дерево перелетает. Слова подсказки: конь, белка, град, зубы. 1) как опреде...

Русский язык

1. Около ПРОРУБИ сидят белые голуби. 2. С НЕБА крупа падает. 3. От ТОПОРА КОПЫТ \пыль 1/ по полю летит. 4. Без КРЫЛЬЕВ, а быстрее птицы с ДЕРЕВА на дерево перелетает. Слова подсказки: конь, белка, град, зубы. 1) как определить падеж выделенных слов? 2)Подчеркнуть главные члены предложения. 3)указать падеж выделенных слов Я НЕ ОШИБЛАСЬ С ЦИФРОЙ 1.... НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ: РОД, ПАДЕЖ, ЧИСЛО, ОДУШ. ИЛИ НЕОДУШ. ПОНЯТНО? ЕСЛИ ЧТО ВНИЗУ ПИШИТЕ ЕСЛИ НЕПОНЯТНО... ДАЮ 16 БАЛЛОВ! 3 КЛАСС.

Автор: Гость