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5 (x+1)lt;7x-7 решите неравенство
Математика
5 (x+1)lt;7x-7 решите неравенство
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+5<7х-7 5х-7х<-7-5 -2х<-12 -12:-2=6
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