5.За два вида тетрадей заплатили 96 рублей. Стоимость тетради одного вида-30%, а другого-40% потраченных денег. На сколько один вид тетрадей дешевле другого? Пожалуйста помогите срочно!!!

Алгебра

5.За два вида тетрадей заплатили 96 рублей. Стоимость тетради одного вида-30%, а другого-40% потраченных денег. На сколько один вид тетрадей дешевле другого? Пожалуйста помогите срочно!!!

Автор: Гость