Скорость течения реки и 2 целых девять целых километров в час собственная скорост?? катера равна 24,6 км в час Найдите скорость катера по течению против течения
Математика
Скорость течения реки и 2 целых девять целых километров в час собственная скорост?? катера равна 24,6 км в час Найдите скорость катера по течению против течения
Ответ(ы) на вопрос:
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По течению: 24,6+2,9=27,5 против течения: 24,6-2,9=21,7
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