Скорость течения реки и 2 целых девять целых километров в час собственная скорост?? катера равна 24,6 км в час Найдите скорость катера по течению против течения

Математика

Скорость течения реки и 2 целых девять целых километров в час собственная скорост?? катера равна 24,6 км в час Найдите скорость катера по течению против течения

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