(2,6х-4)-(3,8х+5)-13-0,4=-6 Помогите решить пожалуйста

Алгебра
(2,6х-4)-(3,8х+5)-13-0,4=-6 Помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2,6х-4)-(3,8х+5)-13-0,4=-6 2,6х-4-3,8х-5-13-0,4=-6 2,6х-3,8х=-6+4+5+13+0,4 -1,2х=16,4 х=-41/3
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