Помагите решать((((((((((

Математика
Помагите решать((((((((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0+9=9 1+7=8 2+5=7 80-1=79 75-2=73 70-3=67 90+9=99 80+7=87 70+5=75
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