Выберите верное утверждение: А)Согласный звук образует слог Б)сколько в слове гл??сных,столько и и согласных В)гласный звук не образует слог Г)в слоге не может быть меньше двух букв.

Русский язык

Выберите верное утверждение: А)Согласный звук образует слог Б)сколько в слове гл??сных,столько и и согласных В)гласный звук не образует слог Г)в слоге не может быть меньше двух букв.

Автор: Гость