Выберите верное утверждение: А)Согласный звук образует слог Б)сколько в слове гл??сных,столько и и согласных В)гласный звук не образует слог Г)в слоге не может быть меньше двух букв.

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Выберите верное утверждение: А)Согласный звук образует слог Б)сколько в слове гл??сных,столько и и согласных В)гласный звук не образует слог Г)в слоге не может быть меньше двух букв.
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Б...... .....................
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