Известно что b/a=3 .Чему равно значения выражений 1)2b/a 2) 3a/b 3 ) 3a+b/a-b
Алгебра
Известно что b/a=3 .Чему равно значения выражений 1)2b/a 2) 3a/b 3 ) 3a+b/a-b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 2)1 3)Разделим числитель и знаменатель на b (1+1)/(1/3 -1)=-3
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