Как зделать проект .Рассказ о слове 3 класс.

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Как зделать проект .Рассказ о слове 3 класс.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Титульный лист (название проекта, кто выполнил, класс) 2)Произношение слова и как оно записывается 3)Лексическое значение 4)Однокоренные слова 5)Синонимы
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