Как зделать проект .Рассказ о слове 3 класс.
Русский язык
Как зделать проект .Рассказ о слове 3 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Титульный лист (название проекта, кто выполнил, класс) 2)Произношение слова и как оно записывается 3)Лексическое значение 4)Однокоренные слова 5)Синонимы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие величины прямо пропорциональны a) стоимость и количество товара b) длина и ширина прямоугольника при постоянной площади c) рост и возраст реб...
Английский язык
Write the verbs in the appropriate forms. 1. We__to one of his concerts before. I hope he won't disappoint us. | NEVER BE 2. The person I met i...
Українська мова
Русский язык