Коли найчастіше вживаються антоніми у мовленні

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Коли найчастіше вживаються антоніми у мовленні
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анто́німи (грец. αντι —проти, ονομα — ім’я) — парні різнокореневі слова з протилежним значенням. У ролі антонімів можуть виступати повнозначні частини мови, що показують якість: іменники (хоробрість — боягузтво), прикметники (коханий — остогидлий), дієслова (дружити — ворогувати), прислівники (мирно — войовничо). У поетичній та ораторській мові антоніми вживаються як засіб антитези, наприклад: «Той мурує, той руйнує…» (Т. Шевченко).Антоніми в семантичному полі розташовуються на протилежних полюсах. Коли взяти низку слів на позначення стосунків між людьми (семантичне поле): любов, симпатія, 
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