Число протонов нейтронов электронов в атоме марганца соответственно
Химия
Число протонов нейтронов электронов в атоме марганца соответственно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mnпротонов -25электронов-25нейтронов 55-25=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Очень нада, помогите,прошу ))) Спасибо .. Почему географическая оболочка (литосфер??, гидросферы, атмосферы и биосферы) постоянно развивается? Вс...
Математика
Ответить в прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О,Е -середина стороны АВ, перпендикулярны ВАС= 50.Найдите угол ЕОD
Информатика
По заданному алгоритму определить значения переменной S и P При условии a=2 , b=8 , c=9 . Если я все правильно понял, то ответ S=53,4375 P=19 ?...
Українська мова