Число протонов нейтронов электронов в атоме марганца соответственно

Химия
Число протонов нейтронов электронов в атоме марганца соответственно
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Гость:
Mnпротонов -25электронов-25нейтронов  55-25=30

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