Очень нада, помогите,прошу ))) Спасибо .. Почему географическая оболочка (литосфер??, гидросферы, атмосферы и биосферы) постоянно развивается? Всмисле тварини, рослини, бактериї и гриби .... Чому географічна оболонка ( літосф...

Биология

Очень нада, помогите,прошу ))) Спасибо .. Почему географическая оболочка (литосфер??, гидросферы, атмосферы и биосферы) постоянно развивается? Всмисле тварини, рослини, бактериї и гриби .... Чому географічна оболонка ( літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери) постійно розвивається ?

Автор: Гость