Ответить в прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О,Е -середина стороны АВ, перпендикулярны ВАС= 50.Найдите угол ЕОD
Математика
Ответить в прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О,Е -середина стороны АВ, перпендикулярны ВАС= 50.Найдите угол ЕОD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали прямоугольника пересекаются и в точке пересечения делятся пополам ⇒ ΔАОД и ΔВОА - равнобедренные и ∠ОВА=∠ОАВ, ∠ОАД=∠ОДА=90°-50°=40° АЕ=ЕВ т. к. по условию Е - середина АВ. ΔВОА ОЕ - медиана Биссектриса медиана и высота проведённые к основанию совпадают между собой ⇒ ОЕ⊥АВ и ДА⊥АВ то есть ДА параллельна ОЕ ∠ОДА+∠ЕОД=180° как сумма односторонних углов значит ∠ЕОД=180°-40°=140°
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