Гость: Гость:

1. Определим размер файла, содержащего 1с записи. Частота дискретизации по времени 16 кГц означает, что за 1с снимаются 16000 отсчетов громкости в каждом канале, а всего 4×16000=64000 отсчетов.. Частота дискретизации по уровню громкости (разрешение) составляет 32 бита или 32/8=4 байта и поэтому файл запись потребует для хранения одной секунды 64000×8=512000 байт = 512000/1024 = 500 Кбайт. 2. Найдем время записи 60 Мбайт = 60×1024 = 61440 Кбайт - общий объем файла 61440/500 = 122.88 с = 2 мин 2.88 с Ответ: а) 2 мин.