Ребят,срочно.. Про­из­во­дит­ся четырёхка­наль­ная (квад­ро) зву­ко­за­пись с ч??­сто­той дис­кре­ти­за­ции 16 кГц и 32-бит­ным раз­ре­ше­ни­ем. Ре­зуль­та­ты за­пи­сы­ва­ют­ся в файл, сжа­тие дан­ных не про­из­во­дит­ся. Раз­...

Информатика
Ребят,срочно.. Про­из­во­дит­ся четырёхка­наль­ная (квад­ро) зву­ко­за­пись с ч??­сто­той дис­кре­ти­за­ции 16 кГц и 32-бит­ным раз­ре­ше­ни­ем. Ре­зуль­та­ты за­пи­сы­ва­ют­ся в файл, сжа­тие дан­ных не про­из­во­дит­ся. Раз­мер по­лу­чен­но­го файла — 60 Мбайт. Какая из при­ведённых ниже ве­ли­чин наи­бо­лее близ­ка ко вре­ме­ни, в те­че­ние ко­то­ро­го про­во­ди­лась за­пись? Выберите один ответ: a. 2 мин b. 3 мин c. 1 мин d. 4 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Определим размер файла, содержащего 1с записи. Частота дискретизации по времени 16 кГц означает, что за 1с снимаются 16000 отсчетов громкости в каждом канале, а всего 4×16000=64000 отсчетов.. Частота дискретизации по уровню громкости (разрешение) составляет 32 бита или 32/8=4 байта и поэтому файл запись потребует для хранения одной секунды 64000×8=512000 байт = 512000/1024 = 500 Кбайт. 2. Найдем время записи 60 Мбайт = 60×1024 = 61440 Кбайт - общий объем файла 61440/500 = 122.88 с = 2 мин 2.88 с Ответ: а) 2 мин.
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