Помогите пожалусто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Особенности цивилизации древнего мира 2.Ве??икая Греческая колонизация и ее последствия 3.Великое переселение народов и падение западного Рима 4.Возникновение Крестьянства...

История

Помогите пожалусто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Особенности цивилизации древнего мира 2.Ве??икая Греческая колонизация и ее последствия 3.Великое переселение народов и падение западного Рима 4.Возникновение Крестьянства 5. Особенности христианского вероучения и церковной структуры ответьте хоть на что нибуть

Автор: Гость