Помогите пожалусто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Особенности цивилизации древнего мира 2.Ве??икая Греческая колонизация и ее последствия 3.Великое переселение народов и падение западного Рима 4.Возникновение Крестьянства...
История
Помогите пожалусто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Особенности цивилизации древнего мира 2.Ве??икая Греческая колонизация и ее последствия 3.Великое переселение народов и падение западного Рима 4.Возникновение Крестьянства 5. Особенности христианского вероучения и церковной структуры ответьте хоть на что нибуть
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1) возрождение права человека,науки, технологии 4) державы создавались по религиям
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