Какая массовая доля углерода в этилциклогексан?
Химия
Какая массовая доля углерода в этилциклогексан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ω=12*8:112=0,86 или 86%
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