По заданному числу (1-12)вывести название соответствующего месяца решить задачу в паскале 1 постановка задачи Величины:N-месяц исходные данные :N результат: Текстовое сообщение(наименование месяцев) 2.Формализация Алг???...

Информатика
По заданному числу (1-12)вывести название соответствующего месяца решить задачу в паскале 1 постановка задачи Величины:N-месяц исходные данные :N результат: Текстовое сообщение(наименование месяцев) 2.Формализация Алг??? Перем.??? Начало Вывод(введите месяц N= '); Ввода(N) program PROJECT var??? begin??? заполните знаки вопроса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     a: array[1..12]of string := ('январь', 'февраль', 'март', 'апрель', 'май', 'июнь', 'июль', 'авгус', 'сентябрь', 'октябрь', 'ноябрь', 'декабрь');     k: integer; begin     readln(k);     writeln(a[k]); end.
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