Как вычислить площадь многоугольника , использую свойства площади?
Геометрия
Как вычислить площадь многоугольника , использую свойства площади?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь заданного пятиугольника можно найти методом вычитания. Из площади оконтуривающего прямоугольника 7х10 вычитаем площади четырёх треугольников и получаем заданную площадь. S = 7*10-(1/2)*(6*5+1*2+5*3+2*4) = 70-(1/2)*(30+2+15+8) = 70-(55/2) = 42,5. Есть еще способ - по формуле Пика. S = В+(Г/2)-1 = 38+(11/2)-1 = 42,5. В - число точек внутри контура фигуры, Г - число точек на границе фигуры. Чертёж в приложении.
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