Сочинение на тему: "Роль заимствованных слов в нашей речи"

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Смысл недавних заимствований для большинства людей весьма расплывчат. Однако обыкновенные носители языка (то есть не лингвисты) считают заимствования, особенно недавние, модными, а уже потому стараются их употреблять в своей речи. Для многих, кроме того, употребление недавно вошедших в язык иностранных слов есть атрибут "современности", что порождает уверенность в необходимости употребления нового слова. Поэтому, кстати, в молодежном жаргоне всегда так много заимствований и слов, образованных от них.В современном русском языке мы имеем дело прежде всего с заимствованиями из английского языка и с интернационализмами – словами, пришедшими во многие языки мира из греческого языка и латыни. Соответственно, и ошибки школьников связаны в первую очередь с употреблением этих слов. Вот пример забавной ошибки: Татары начали называть Жилина джидаем. – Слово "джидай" взято из американского фильма "Звездные войны". Ученик употребил это слово вместо нужного "джигит". Впрочем, неграмотное употребление заимствованных слов – реалия не только школьная. Скорее можно говорить о том, что школьники учатся неграмотному употреблению заимствований у взрослых, прежде всего через СМИ. Вот пример из недавней телевизионной рекламы краски для волос: "Она такая натуральная, что я изменила цвет волос, сохранив при этом естественный блеск". – "Натуральный" в данном случае значит "природный", "естественный", "не искусственный". Это относительное прилагательное, т. е. оно обозначает признак, который не может проявляться в большей или меньшей степени.Сказать "такая натуральная" – всё равно что сказать "такой каменный" или "настолько шестичасовой". Эти ошибки закрепляются во всех сферах человеческой деятельности. Вот пример из археологического отчета о раскопках: "Яма имела удлиненные аморфно-овальные очертания". "Аморфный" означает ‘бесформенный’. Причем интересно, что такая формулировка была выбрана автором отчета с целью избежать не нравящегося автору, но закрепившегося в археологии термина "подовальный", обозначающего форму, близкую к правильному овалу.Наиболее распространенный вид ошибки – необоснованное употребление заимствованного слова, ничего нового в язык не приносящего. Порой страсть к употреблению заимствований приводит к курьезам: в 90-е гг. часто можно было встретить вывеску «Коммерческий магазин». Хозяева этих заведений, похоже, не знали, что «коммерция» – это торговля. Еще хуже обстоит дело со словом «супермаркет»: этим модным словом называют каждый второй продовольственный магазин в Москве. И совсем печально, когда наши бизнесмены решают выбрать звучное название. Например, несколько лет назад появилась реклама колледжа заочного обучения «Тантал». Хозяева, очевидно, совсем незнакомы с греческой мифологией.Мода на заимствования порождает засорение языка и, в конечном счете, сознания: «Минисупермаркет», «Иванушки-international», Лада Дэнс, фирма «Интурмебель». Один из недавних примеров: вывеска-реклама на обочине шоссе недалеко от Одинцово: «Спортинг клуб "Москва"». В русском языке давно существует сложносокращенное слово "спортклуб", всем понятное и привычное. Есть и вариант "спортивный клуб". Зачем же надо брать английское слово и записывать его русскими буквами? Часто незнание точного значения заимствованного слова приводит к ошибкам в употреблении паронимов (см. соответствующий раздел данного пособия). Наконец, очень часто в школьных сочинениях встречаются ошибки в употреблении заимствований, связанные с элементарным незнанием значения слова: Этим выступлением она хочет сказать о том, что школа не дала ей развиться как личности, обвинила школу в том, что она, Студенцева, не имеет приоритета к какому-либо предмету. "Приоритет" – «первенствующее положение», напр.: Приоритет в радиотехнике. А здесь нужно было употребить слово "склонность".