Укр.мова 3клас фразеологізми,,складітъ три речення
Українська мова
Укр.мова 3клас фразеологізми,,складітъ три речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1людям язика не зав'язати 2Без солі не смачно, без хліба не ситно. 3Пропав, як сіль у воді.
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