Когда началось 2 мировая война

История
Когда началось 2 мировая война
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая мировая война началась в 1939году
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