Сочинение-описание красной площади
Русский язык
Сочинение-описание красной площади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пишу без расставления запятых. Красная площадь это самое прекрасное место в Москве. все туристы когда приезжает Москву в столицу России смотрят именно на неё. Красная площадь показывает силу и мощность прекрасной страны России. как то так.
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