Какие величины прямо пропорциональны a) стоимость и количество товара b) длина и ширина прямоугольника при постоянной площади c) рост и возраст ребёнка d) ребро куба и его объём e) значение дроби и ее значимость числителя

Математика

Какие величины прямо пропорциональны a) стоимость и количество товара b) длина и ширина прямоугольника при постоянной площади c) рост и возраст ребёнка d) ребро куба и его объём e) значение дроби и ее значимость числителя

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