Номер тип, ок да? 100,6 - (47,84 + 26,3) - 9,208
Математика
Номер тип, ок да? 100,6 - (47,84 + 26,3) - 9,208
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 47,84 + 26,3 = 74,14 2) 100,6 - 74,14 = 26,46 3) 26,46 - 9,208 =17,252
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